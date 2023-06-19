Повышение стоимости проезда по платным дорогам в РФ будет точечным – "Автодор"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Повышение стоимости проезда по платным дорогам в РФ в этом году будет точечным, заявил зампредседателя правления "Автодора" Константин Макиев.

"На подавляющем количестве участков тарифы не изменятся, так как вводятся новые участки в этом году. Это коснется в основном новых автомобильных дорог. <…> Но существенных изменений не ожидается в рамках текущей тарифной политики", – приводит его слова ТАСС.

Макиев добавил, что окончательное решение по данному вопросу будет принято в июле этого года.

Ранее в Госдуме предложили сделать бесплатным проезд по платным дорогам для ряда граждан. Льготы предлагается ввести для многодетных, ветеранов боевых действий, а также инвалидов и тех, кто их перевозит.

Как объяснил заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов, данный вопрос является актуальным в летний период отпусков и каникул.

Тарифы на проезд по платным дорогам могут вырасти в июле