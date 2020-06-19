Школьникам предоставят дополнительную скидку на ж/д билеты

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о дополнительной скидке на железнодорожные билеты для школьников. Документ опубликован на официальном сайте кабмина.
50-процентная скидка будет предоставляться на проезд в двухэтажных пассажирских вагонах с четырехместными купе. Пониженный тариф будет действовать для детей старше 10 лет во время учебного года: с 1 января по 31 мая и с 1 сентября по 31 декабря.
До сих пор такую скидку предоставляли на проезд в общих и плацкартных вагонах поездов дальнего следования.
Ранее стало известно, что воду в поездах в России начали обеззараживать ультрафиолетовыми светодиодами. Так, их устанавливают в новых вагонах производства Тверского вагоностроительного завода, которые в дальнейшем направляют Федеральной пассажирской компании.
Кроме того, РЖД продлили формат дистанционного возврата билетов на поезда до 1 июля. Механизм дистанционной отмены поездки подразумевает, что пассажир может обратиться в Единый информационно-сервисный центр по телефону 8 (800) 775-00-00.
Еще РЖД продлили срок покупки билетов на поезда дальнего следования. Пассажиры вновь смогут купить билеты за 90 суток до отправления. Это касается всех перевозчиков на внутрироссийских направлениях.
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