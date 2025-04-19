Тематическое оформление обновили на станции "Марьина Роща" БКЛ

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Специалисты обновили тематическое оформление на станции "Марьина Роща" Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена и терминале № 1 московского городского вокзала Нижегородская. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Теперь на указателях можно увидеть плашки с изображением птиц. С помощью 11 мини-проекторов на эскалаторном своде "Марьиной Рощи" показываются вдохновляющие фразы и объемные весенние иллюстрации цветов и пернатых.

"Одно из наших передовых решений – цифровые станции. Здесь установлено более 70 инновационных указателей с расширенным функционалом, они позволяют оперативно обновлять информацию о работе транспорта", – подчеркнул заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Тематическое оформление сохранится до конца весны.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что оформление новой станции "Академическая" Троицкой линии метро будет посвящено 300-летию Российской академии наук (РАН). Путевые стены займут художественные панно о науке. Пассажиры смогут увидеть портреты выдающихся деятелей разных эпох, среди которых Лаврентий Блюментрост, Иван Шумахер, Николай Семенов и Владимир Вернадский. На стенах новой станции также планируется разместить изображения здания РАН.

