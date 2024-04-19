Поезда "Аэроэкспресса" курсируют штатно в условиях штормового ветра в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

Поезда компании "Аэроэкспресс" курсируют в штатном режиме в московские аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково в условиях штормового ветра и ливня. Об этом сообщается в телеграм-канале перевозчика.

В пресс-службе компании отметили, что поезда подготовлены к неблагоприятным погодным условиям. На их работу не повлияют сильный ветер и дождь.

Сотрудники "Аэроэкспресса" порекомендовали гражданам быть аккуратными на улице. Они уточнили, что пассажирам лучше ожидать посадку в поезд в теплых терминалах. В них работают кафе и магазины, где можно купить горячие напитки.

"Внимательно проверяйте табло вылетов и планируйте поездку в аэропорт заблаговременно", – заключили в пресс-службе компании.

Ранее Дептранс призвал столичных водителей соблюдать дистанцию и скоростной режим на дорогах из-за сильного ветра. Горожанам также порекомендовали воспользоваться городским транспортом во время непогоды.