Более 60 рейсов задержано и отменено в аэропортах столицы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В аэропортах Москвы задержано и отменено более 60 рейсов, свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписания".

Так, в семь рейсов задержали и девять отменили в аэропорту Внуково, в Домодедово задержано четыре рейса, 16 отменено.

В аэропорту Шереметьево отменили 25 рейсов и 2 задержали.

Ранее сообщалось, что аэропорт Шереметьево временно закрыл терминалы E и D. Помимо этого, воздушная гавань прекратила использовать третью взлетно-посадочную полосу. Также аэропорт приостановил инвестиционные проекты.

