19 февраля, 20:03Транспорт
Эксперт сообщил о комплексном подходе при разработке стратегии развития транспорта Москвы
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
В Москве применен комплексный подход при разработке стратегии развития транспорта до 2030 года, рассказал руководитель центра исследований "Умного города" НИУ ВШЭ Константин Трофименко.
"Здесь были проанализированы все аспекты функционирования транспорта столицы, и по всем направлениям были выработаны какие-то решения, поэтому достижения везде есть – что касается развития метро и рельсового транспорта, причем беспрецедентное развитие", – передает Агентство "Москва" его слова.
Трофименко обратил внимание, что другие крупные города, как правило, осуществляют строительство транспортной инфраструктуры точечно.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что до 2030 года в столичном метро появятся три новые линии и 39 станций. По его словам, к этому времени в Москве откроют Троицкую, Рублево-Архангельскую и Бирюлевскую линии.
Градоначальник также отметил, что во время разработки программы развития транспортного комплекса город опирался на мнение москвичей. Свыше 90% горожан позитивно оценили преобразования в транспорте за последние 10 лет.
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