Самолет Белград – Дюссельдорф получил повреждения при взлете и вернулся в аэропорт – СМИ

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Самолет партнера национальной авиакомпании Air Serbia, выполнявший рейс JU 324 Белград – Дюссельдорф в ночь на 19 февраля, при взлете получил повреждения и вернулся в аэропорт. Об этом сообщает Tango Six.

По информации портала, пострадавших нет. В авиакомпании уточнили, что рейс вернули в Белград по техническим причинам. Воздушное судно безопасно приземлилось в аэропорту Никола Тесла, безопасности пассажиров ничего не угрожало, подчеркнули в сообщении.

Как передает профильный портал, Embraer 195LR Marathon Airlines взлетел с отрезка взлетно-посадочной полосы, который не предназначался для него. В результате этого самолет задел осветительные приборы, получил повреждения фюзеляжа. Судно приземлялось с нарушением работы механизмов крыла на скорости выше предусмотренной.

Ранее у летевшего из Москвы в Санкт-Петербург Sukhoi Superjet компании "Россия" после взлета обнаружили неполадки в двигателе. Позднее он благополучно приземлился в столичном аэропорту Шереметьево.

До этого самолет, который выполнял рейс из грузинского международного аэропорта Кутаиси в направлении испанской Барселоны, был вынужден вернуться обратно вскоре после вылета из-за сообщения о якобы бомбе на борту.

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