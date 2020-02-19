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Москва 24

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19 февраля, 16:17

Интервалы движения поездов на МЦД-2 восстановлены

транспорт город МЦД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение поездов на Курском и Рижском направлениях МЖД, а также на МЦД-2 восстановлено. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московской железной дороги (МЖД)

Отмечается, что на участке МЦД-2 Каланчевская – Тушино возможны задержки до полного введения поездов в график. Сотрудники Центральной пригородной пассажирской компании приносят свои извинения за доставленные неудобства.

Ранее днем движение поездов на Курском, Рижском направлениях МЖД и МЦД-2 было затруднено из-за вынужденной остановки электрички. Специалисты МЖД и АО "Центральная ППК" принимали все необходимые меры для устранения этой проблемы в кратчайшие сроки.

17 февраля поезда следовали с отклонением от графика на МЦД-2, Рижском и Курском направлениях МЖД. Позднее движение электричек удалось восстановить и ввести в штатный график.

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