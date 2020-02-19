График движения на МЦД-2, Курском и Рижском направлениях МЖД восстанавливают

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Специалисты МЖД и АО "Центральная ППК" восстанавливают график движения поездов на Курском и Рижском направлениях МЖД, а также на МЦД-2. Об этом сообщает пресс-служба МЖД.

Как уточняется, движение поездов затруднено из-за вынужденной остановки электрички.

"Остановивший электропоезд будет убран с пути при помощи вспомогательной техники. МЖД и компания-перевозчик АО "ЦППК" принимают меры, чтобы возобновить штатный режим движения и минимизировать время задержки поездов", – говорится в сообщении.

Пассажиров попросили следить за изменениями в расписании.

17 февраля поезда следовали с отклонением от графика на МЦД-2, Рижском и Курском направлениях МЖД. Позднее движение электричек удалось восстановить и ввести в штатный график.

