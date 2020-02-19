Названы сроки появления первых участков двух новых линий метро

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Бирюлевскую и Рублево-Архангельскую линии столичного метрополитена начнут строить уже в этом году, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Предварительная трассировка первого участка Бирюлевской линии уже утверждена. Ввести его в эксплуатацию планируют в 2024–2025 годах. На нем разместятся девять станций. Первая из них расположится на территории, где раньше был завод имени Лихачева.

С новой станции можно будет пересесть на станцию ЗИЛ Московского центрального кольца. Еще с одной – на станцию "Технопарк" Замоскворецкой линии.

Ветка протянется под Москвой-рекой до Нагатинского Затона и соединится с БКЛ на станции "Кленовый бульвар". Затем она пойдет в микрорайон Курьяново.

Со строительством новой ветки транспортная ситуация улучшится не только в Бирюлеве Восточном и Западном, Нагатинском Затоне, Москворечье-Сабурове, Царицыне, Печатниках, Даниловском, Южном и Северном Бутове.

В 2024–2025 годах планируют открыть и первый участок Рублево-Архангельской ветки. На нем расположатся станции с рабочими названиями "Шелепиха", "Пресня", "Улица Народного Ополчения", "Бульвар Генерала Карбышева", "Живописная" и "Строгино".

Со станции "Строгино" можно будет пересесть на одноименную станцию Арбатско-Покровской линии, с "Шелепихи" – на БКЛ и МЦК. К 2028 году должны появиться еще три станции: "Троице-Лыково", "Рублево-Архангельское" и "Ильинская".

С вводом в эксплуатацию новой ветки метро станет доступнее для жителей Митина, Строгина, Хорошёво-Мнёвников, Кунцева и Красногорского района Московской области.

Ранее сообщалось, что с наступлением 2020 года в столице начнут строительство 26 станций Московского метрополитена. В частности, это касается первых участков Рублево-Архангельской и Бирюлевской линий. Кроме того, продолжатся работы на Коммунарской линии.

