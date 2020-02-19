Эксперт оценил идею запретить прослушивание музыки без наушников

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Нормы, запрещающие прослушивание аудио и просмотр видео без наушников в общественном транспорте, должны носить рекомендательный характер. Об этом в беседе с Москвой 24 заявил председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов, комментируя инициативу Ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу (НАДЭП) изменить правила перевозки пассажиров.

"Предлагаемая инициатива не нова. У нас на каждом виде транспорта отдельные правила. Например, в Московском метрополитене в поездах эта норма прописана, она прописана витиевато, но есть. Норма носит рекомендательный характер, поэтому наказать пассажира за это нельзя", – сказал Зотов.





Илья Зотов председатель Общероссийского объединения пассажиров Если в вагоне метро десять человек будут прослушивать музыку, то мы задаемся вопросом: кто будет предъявлять претензию и составлять протокол, ведь обычно этим занимаются сотрудники полиции. Нормы направлены на культурное общение людей в транспорте. Я думаю, все это должно зависеть просто от воспитания людей, а не от правил.

Ранее сообщалось, что Национальная Ассоциация экспертов по деловой этике, этикету и протоколу (НАДЭП) обратилась к министру транспорта РФ с просьбой изменить правила перевозки пассажиров. Она настаивает на том, чтобы запретить пассажирам прослушивать в общественном транспорте аудио и смотреть видео без наушников.

НАДЭП опросила около тысячи представителей экономически активного населения Москвы, которые ежедневно пользуются общественным транспортом. Большинство из них негативно относятся к публичному прослушиванию музыки или просмотру фильмов в общественном транспорте. Речь идет о 94 % опрошенных, причем 13 % из них готовы перейти к физическому воздействию, чтобы решить проблему.

"Границы одного человека заканчиваются там, где начинаются границы другого. В силу особенностей и строения органов восприятия человека файлы, имеющие звуковое сопровождение, не могут быть проигнорированы только лишь из желания самого человека. То есть, если звучит музыка, ее невозможно не слышать", – подчеркнула президент НАДЭП Альбина Холгова.

По ее мнению, предлагаемая инициатива позволит избежать различных конфликтов, а также повысит уровень культурного поведения граждан. Холгова напомнила, что такой опыт уже активно используется в Европе.

В ноябре прошлого года в проекте "Активный гражданин" запустили голосование, требовалось ответить на вопрос: "Нужны ли Московскому центральному кольцу по примеру других европейских городов так называемые вагоны тишины?"

В таких вагонах пассажирам будут рекомендовать отключать звук на мобильных устройствах, не разговаривать по телефону и не слушать громкую музыку в наушниках. Голосовое информирование будет работать в обычном режиме.



Соболева Илона