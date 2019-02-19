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14:06

Публикацию о запрете покупать авто без места парковки проверят в Госдуме

транспорт авто парковки

14:06

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Фото: портал Москва 24/Роман Балаев

Думские комитеты по информполитике и безопасности проведут расследование после публикации в СМИ об обсуждаемой парламентариями инициативе, которая вводит запрет на покупку авто без места парковки. Поручение депутатам дал председатель Госдумы Вячеслав Володин, передает РИА Новости.

Речь идет о материале интернет-здания Ura.ru, содержание которого опроверг глава комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев.

Володин дал задание изучить, кто является учредителем данного СМИ, и доложить о результатах. Он также предложил позвать журналистов портала на заседание комитета, напомнив о необходимости ввести ответственность за публикацию фейков.

"Мы должны сделать все, чтобы защитить правдивость, объективность, открытость, но при этом никому не позволительно придумывать то, чего нет. Это ложь, клевета, а эти действия наказываются по закону", – сказал спикер нижней палаты парламента.

Ранее стало известно, что около станций столичного метро откроют 11 новых парковок со шлагбаумами. их организуют в радиусе 500 метров от станций подземки, а оплата будет согласно установленным тарифам.

транспорт авто парковки

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