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08:00

В Москве около станций метро откроют 11 новых парковок со шлагбаумами

транспорт парковки эксклюзив

08:00

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Фото: ТАСС/Максим Новиков

В 2019 году недалеко от ряда станций метро в Москве откроют 11 плоскостных парковок со шлагбаумами. Находиться они будут в радиусе 500 метров от станций подземки, а оплата будет согласно установленным тарифам. Больше всего парковок откроют у метро "Алтуфьево". Об этом порталу Москва 24 рассказали в пресс-службе департамента транспорта.

Новые парковки появятся по следующим адресам:

  • Славянский бульвар, владение 13, корпус 1 (метро "Славянский бульвар");
  • Профсоюзная улица, рядом с ТЦ "Твин Плаза" (две парковки – участки № 1, 2; метро "Теплый стан");
  • улица Каспийская, владение 36а (метро "Царицыно");
  • Проспект Вернадского, владение 37, корпус 2 (метро "Проспект Вернадского");
  • Мячковский бульвар, владение 6 (метро "Братиславская");
  • Алтуфьевское шоссе, владение 86 (метро "Алтуфьево");
  • Алтуфьевское шоссе, владение 90 (метро "Алтуфьево");
  • Алтуфьевское шоссе, владение 92 (метро "Алтуфьево");
  • Алтуфьевское шоссе, владение 96 (метро "Алтуфьево");
  • Кировоградская улица, владение 17, корпус 1б (метро "Пражская").

На данный момент в городе открыты 123 городские плоскостные парковки со шлагбаумами, из которых 27 – перехватывающих, с общей вместимостью порядка 14 тысяч машино-мест. Парковки располагаются возле крупных транспортно-пересадочных узлов (ТПУ), вблизи культурных объектов, торговых центров и жилых кварталов. Цена парковки со шлагбаумами варьируется в зависимости от ее месторасположения и времени суток. Тарифы и адреса существующих парковок можно посмотреть на портале "Московский транспорт".



Федотов Анатолий
транспорт парковки эксклюзив

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