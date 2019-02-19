В Москве около станций метро откроют 11 новых парковок со шлагбаумами

Фото: ТАСС/Максим Новиков

В 2019 году недалеко от ряда станций метро в Москве откроют 11 плоскостных парковок со шлагбаумами. Находиться они будут в радиусе 500 метров от станций подземки, а оплата будет согласно установленным тарифам. Больше всего парковок откроют у метро "Алтуфьево". Об этом порталу Москва 24 рассказали в пресс-службе департамента транспорта.

Новые парковки появятся по следующим адресам:

Славянский бульвар, владение 13, корпус 1 (метро "Славянский бульвар");

Профсоюзная улица, рядом с ТЦ "Твин Плаза" (две парковки – участки № 1, 2; метро "Теплый стан");

улица Каспийская, владение 36а (метро "Царицыно");

Проспект Вернадского, владение 37, корпус 2 (метро "Проспект Вернадского");

Мячковский бульвар, владение 6 (метро "Братиславская");

Алтуфьевское шоссе, владение 86 (метро "Алтуфьево");

Алтуфьевское шоссе, владение 90 (метро "Алтуфьево");

Алтуфьевское шоссе, владение 92 (метро "Алтуфьево");

Алтуфьевское шоссе, владение 96 (метро "Алтуфьево");

Кировоградская улица, владение 17, корпус 1б (метро "Пражская").