ЦОДД призвал водителей быть внимательными из-за снегопада

Центр организации дорожного движения призвал водителей быть осторожными и внимательными из-за усиления снегопада в Москве. Сообщение опубликовано в Twitter организации.
Снегопад усиливается, и по прогнозу, такая погода продержится в Москве все выходные. Приятнее всего проводить такие снежные вечера дома с любимыми, но если все-таки нужно выехать на дорогу, будьте осторожны и внимательны. Держите дистанцию, соблюдайте скоростной режим. pic.twitter.com/NFyvQ2vpc2
На воскресенье, 20 января, в Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра. По словам синоптиков, в Москве и области в ближайшие дни погода будет "исключительно изменчивой".
В ночь на Крещение, 19 января, в нескольких районах Москвы прошла снежная гроза. Жители Солнечногорского района Подмосковья и Зеленограда стали свидетелями раскатов грома, вспышек молнии и снегопада.
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