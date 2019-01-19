В ночь на Крещение над Москвой прошла снежная гроза

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Пользователи соцсетей сообщили, что в ночь на Крещение, 19 января, в нескольких районах Москвы прошла снежная гроза.

Помимо раскатов грома, были видны вспышки молний. Все это сопровождалось обильными снегопадами. Подобные необычные для января природные явления происходят раз в семь-восемь лет. Свидетелями снежной грозы стали жители Солнечногорского района Подмосковья и Зеленограда.

За день до этого в столицу пришла оттепель.