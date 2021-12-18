На севере Москвы 19 декабря трамваи №27 и 29 заменит автобус №027

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
На севере Москвы из-за ремонтных работ на улице Дубки 19 декабря вместо трамваев №27 и 29 будет курсировать автобус №027. Об этом рассказали в пресс-службе столичного дептранса.
"Только в воскресенье, 19 декабря, вместо трамваев №27 и 29 будет работать автобус №027. Автобусы №027 будут ходить от метро "Войковская" до метро "Дмитровская". Трамваи №23 и 30 будут ходить по своим обычным маршрутам", – говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что ремонтные работы на улице Дубки будут проходить только в течение одного дня, а с понедельника указанные трамваи будут работать в привычном режиме.
Ранее сообщалось, что в следующем году столичный парк общественного транспорта пополнят 43 трехсекционных низкопольных трамвая. Они выйдут на четыре маршрута в САО и СЗАО, а именно № 6, 15, 30 и 31. Глава Дептранса Максим Ликсутов отметил, что производитель вагонов обязался в течение 30 лет обеспечивать их техобслуживание и ремонт.
"Это наш город": в 2022 году столичный трамвайный парк пополнят трехсекционные трамваи
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