На севере Москвы 19 декабря трамваи №27 и 29 заменит автобус №027

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На севере Москвы из-за ремонтных работ на улице Дубки 19 декабря вместо трамваев №27 и 29 будет курсировать автобус №027. Об этом рассказали в пресс-службе столичного дептранса.

"Только в воскресенье, 19 декабря, вместо трамваев №27 и 29 будет работать автобус №027. Автобусы №027 будут ходить от метро "Войковская" до метро "Дмитровская". Трамваи №23 и 30 будут ходить по своим обычным маршрутам", – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что ремонтные работы на улице Дубки будут проходить только в течение одного дня, а с понедельника указанные трамваи будут работать в привычном режиме.

Ранее сообщалось, что в следующем году столичный парк общественного транспорта пополнят 43 трехсекционных низкопольных трамвая. Они выйдут на четыре маршрута в САО и СЗАО, а именно № 6, 15, 30 и 31. Глава Дептранса Максим Ликсутов отметил, что производитель вагонов обязался в течение 30 лет обеспечивать их техобслуживание и ремонт.