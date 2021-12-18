На станции "Каширская" БКЛ отреставрируют декоративные панно

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Исторические декоративные панно на станции метро "Каширская" Большой кольцевой линии (БКЛ) отреставрируют, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он рассказал, что облицовка путевых стен второго пути северной платформы готова на 90%. Теперь специалисты приступают к отделке на втором пути.

Гендиректор компании "Мосметрострой" Сергей Жуков в свою очередь добавил, что работы ведутся ночью, поскольку участок не вывели из режима работы метро.

По его словам, одновременно идут работы на перегоне между станциями "Варшавская" и "Каширская", включая платформу будущего Большого кольца – здесь активно выполняется разбивка старого верхнего строения пути с выдачей бетона на поверхность.

Реконструкция бывшей Каховской линии для интеграции в состав БКЛ включает в себя станции "Каховская", "Варшавская" и "Каширская".

Протяженность БКЛ составит 70 километров, на новой линии разместится 31 станция, 12 из которых уже открыты для пассажиров.

Ранее Андрей Бочкарев заявлял, что запуск Большой кольцевой линии (БКЛ) метро улучшит транспортную доступность более 100 столичных точек притяжения.

