Бесплатным Wi-Fi оснастят еще 25 электричек ЦППК

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Беспроводной интернет появится еще в 25 электропоездах ЦППК к концу января 2018 года, сообщает пресс-служба компании.

Как отметили в ЦППК, уже сейчас сеть Wi-Fi доступна в 69 собственных и арендованных электропоездах повышенного уровня комфортности. В их числе – поезда "Стандарт Плюс" и часть поездов "Экспресс". К концу января следующего года к Wi-Fi можно будет подключиться еще в 25 электричках: 23 новых ЭП2Д, которые были приобретены ЦППК в 2017 году, и двух поездах ЭГ2Тв "Иволга", которые курсируют по маршруту Москва – Новопеределкино. "Таким образом, уже в начале 2018 года в 94 поездах ЦППК будет предоставлена услуга Wi-Fi", – сказано в сообщении пресс-службы.

Кроме того, в компании уточнили, что за этот год системой Wi-Fi в поездах ЦППК бесплатно воспользовались свыше 900 тысяч пассажиров. Всего с января 2017 года к сети Wi-Fi в электричках подключились примерно 3,5 миллиона раз.

Как напомнили в ЦППК, в 2015 году компания запустила пилотный проект, оснастив беспроводным интернетом один электропоезд. Когда эксперимент был признан успешным, сетью Wi-Fi оборудовали уже 68 поездов.

В конце сентября сообщалось, что система доступа в интернет по технологии Wi-Fi может появится на 400 электропоездах, которые ЦППК арендует у РЖД. Тогда же отмечалось, что вагоны электричек, в которых есть Wi-Fi, для удобства пассажиров, помеченыспециальными стикерами, а беспроводная сеть появилась уже на всех направлениях Московской железной дороги, кроме Ленинградского.