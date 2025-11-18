Маршруты-переправы от Северного речного вокзала завершили работу

Фото: пресс-служба ГУП "Мосгортранс"

Маршруты-переправы от Северного речного вокзала до Южного Тушина и Химок завершили работу в Москве. Последние теплоходы отправились 17 ноября, заявил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"С весны теплоходы перевезли более 200 тысяч пассажиров. Маршруты-переправы – это удобная и быстрая альтернатива наземному транспорту", – цитирует Ликсутова портал мэра и правительства столицы.

За время летнего сезона навигации от Северного речного вокзала каждый день отправлялись теплоходы "850 лет Москве" и "Москва-1". Время в пути до причалов Химки и Захарково составляло 30 и 10 минут соответственно.

Круизные суда с московских речных вокзалов ходят в десятки городов и туристических центров России. В их числе – Санкт-Петербург, Тверь, Ярославль, Плес и другие. Всего в прошедшем летнем сезоне Северный и Южный речные вокзалы 2,2 тысячи раз приняли и отправили корабли.

Москвичи и туристы за время летней речной навигации совершили 1 миллион поездок на регулярных электросудах. Это на 15% больше, чем в 2024 году. При этом электросуда курсируют круглогодично, вместе с экипажами они уже готовы к зимнему сезону.