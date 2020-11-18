Железнодорожники предотвратили ДТП на Казанском направлении

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Железнодорожные службы предотвратили столкновение электропоезда и грузовика на участке Люберцы – Перово Казанского направления МЖД, вовремя убрав с путей заглохший автомобиль. Об этом сообщила пресс-служба железной дороги.

"Сегодня в 15:05 на участке Люберцы – Перово Казанского направления МЖД грузовой автомобиль выехал на пути в несанкционированном месте и заглох, перекрыв движение поездов по 3 и 4 главным путям. Машинист электропоезда, следовавшего по соседним путям, сообщил о препятствии дежурному по станции, который в свою очередь оповестил локомотивную бригаду приближающейся электрички", – говорится в сообщении.

Благодаря действиям машиниста, бригада железнодорожников оперативно приехала на место и с помощью другого автомобиля отбуксировала грузовик с полотна. Из-за произошедшего пришлось задержать в пути несколько пригородных электричек.

В МЖД призвали водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

Ранее поезд столкнулся с легковушкой на переезде у станции Ивантеевка Ярославского направления МЖД. В результате случившегося автомобиль отбросило в сторону. По предварительной информации, пострадавших нет.