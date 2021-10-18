В ГИБДД рассказали о ДТП на дорогах столицы

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Столичная Госавтоинспекция изучила аварийность с участием пешеходов на территории города и рассказала, в каких районах они чаще всего попадают в ДТП. Об этом сообщается в их телеграм-канале.
"В этом году уже зарегистрировано почти 2 000 ДТП, связанных с наездами на пешеходов, в результате которых 110 человек погибли и 1 927 получили ранения. Наибольшее количество ДТП в данной категории зарегистрировано в ВАО – 253, ЮВАО – 225, САО – 213, ЮАО – 205, СВАО – 202", – говорится в сообщении.
По словам специалистов Госавтоинспекции, в ЮАО зафиксирована наибольшая летальность исходов таких аварий – 17, в ЗАО – 14 погибших, а в ВАО и ЮВАО – 12 погибших в каждом округе.
Также в Восточном, Юго-Восточном и Северном административных округах зарегистрировано наибольшее количество раненых в таких ДТП. Там пострадали 250, 230 и 210 человек соответственно.
Эксперты также отследили и пешеходную аварийность по районам города. Выяснилось, что больше всего ДТП с участием прохожих произошло в Пресненском районе и Люблине – по 36 в каждом. Также среди лидеров – Выхино-Жулебино и Марьино – по 32 в каждом, Даниловский и Южное Бутово – по 29, Соколиная гора – 28, Можайский – 27, а также Хамовники, Гольяново и Северное Тушино – по 26 ДТП.
Ранее МВД и Минтранс подготовили постановление об изменении правил дорожного движения, предусматривающее введение запрета движения и остановки на "островках безопасности".
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