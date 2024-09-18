Поезда Черустинской ветки Казанского направления МЖД задерживаются по техпричинам

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Поезда Черустинской ветки Казанского направления МЖД в сторону Подмосковья задерживаются по техническим причинам. Перевозчик приносит извинения пассажирам за временные неудобства, передает Агентство "Москва".

В настоящее время специалисты прикладывают все усилия, чтобы сократить задержки.

До этого пассажиров предупреждали о возможных задержках вечерних составов от Казанского вокзала в сторону Куровской:

поезда № 6226 Москва 19:14 – Егорьевск – ориентировочно на один час;

поезда № 6850 Москва 19:44 – Черусти – ориентировочно на 1,5 часа;

поезда № 6852 Москва 20:34 – Черусти – ориентировочно на один час;

поезда № 6854 Москва 21:09 – Черусти – ориентировочно на 30 минут;

поезда № 6856 Москва 21:24 – Черусти – ориентировочно свыше 30 минут.

На участке Шатура/Егорьевск – Куровская в сторону столицы составы идут заметно медленнее и могут опоздать на час и более.

Расписание некоторых пригородных поездов указанной ветви Казанского направления изменится с 23 сентября по 18 октября. Это связано с проведением капитального ремонта второго главного пути на участке Куровская – Авсюнино. Всего планируют обновить 11,8 километра пути, а сами работы пройдут по технологии "закрытого перегона".

На этот период движение поездов пройдет по соседним путям, в реверсивном режиме. При этом у некоторых пригородных поездов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок.

