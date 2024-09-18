Две станции метро временно закрыты в Казани

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Две станции метро временно закрыли в Казани по техническим причинам, сообщает РИА Новости со ссылкой на муниципальное предприятие "Метроэлектротранс".

Пассажиров не принимают станции "Проспект Победы" и "Дубравная". Электропоезда оборачиваются через станцию метро "Горки". В предприятии не стали уточнять причину закрытия станций.

При этом ранее СМИ писали, что утром девушка погибла, упав под поезд на станции метро "Проспект Победы".

Недавно интервалы движения поездов временно увеличивали на северном участке Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро. Причиной стал человек, замеченный на путях. Спустя некоторое время движение на линии ввели в график.