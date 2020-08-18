Четыре станции Сокольнической линии метро возобновили работу

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Станции Сокольнической линии метрополитена "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка" возобновили работу в штатном режиме. Об этом информирует пресс-служба Московского метрополитена в своем официальном Twitter-аккаунте.
"Все станции Сокольнической линии открыты для пассажиров", – заявили в пресс-службе.
Там также пожелали москвичам приятных поездок.
Все станции Сокольнической линии (1) открыты для пассажиров. Приятных поездок!— Московское метро (@MetroOperativno) August 18, 2020
Ранее стало известно, что станции Сокольнической линии откроют на два дня раньше срока. В департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы поясняли, что специалистам удалось выполнить большой объем работ в кратчайшие сроки.
Станции метрополитена "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка" работали по особому графику с 14 июля. Это было связано с прокладкой современного бесстыкового пути.
В выходные дни и некоторые понедельники станции для пассажиров закрывали полностью. В остальные дни станции функционировали до 23:00.
Пассажирам в связи с ограничениями предлагали воспользоваться бесплатными автобусами маршрута КМ. Кроме того, проезд был возможен и на регулярных маршрутах наземного транспорта.
Четыре станции Сокольнической линии откроют досрочно
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