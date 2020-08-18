Четыре станции Сокольнической линии метро возобновили работу

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Станции Сокольнической линии метрополитена "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка" возобновили работу в штатном режиме. Об этом информирует пресс-служба Московского метрополитена в своем официальном Twitter-аккаунте.

"Все станции Сокольнической линии открыты для пассажиров", – заявили в пресс-службе.

Там также пожелали москвичам приятных поездок.

Все станции Сокольнической линии (1) открыты для пассажиров. Приятных поездок! — Московское метро (@MetroOperativno) August 18, 2020

Ранее стало известно, что станции Сокольнической линии откроют на два дня раньше срока. В департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы поясняли, что специалистам удалось выполнить большой объем работ в кратчайшие сроки.

Станции метрополитена "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка" работали по особому графику с 14 июля. Это было связано с прокладкой современного бесстыкового пути.

В выходные дни и некоторые понедельники станции для пассажиров закрывали полностью. В остальные дни станции функционировали до 23:00.

Пассажирам в связи с ограничениями предлагали воспользоваться бесплатными автобусами маршрута КМ. Кроме того, проезд был возможен и на регулярных маршрутах наземного транспорта.

