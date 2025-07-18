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18 июля, 14:43

Транспорт

Интервалы движения D3 будут увеличены 19 июля

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Интервалы движения третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3) будут увеличены в субботу, 19 июля, сообщила пресс-служба Дептранса.

Изменения связаны с модернизацией путевой инфраструктуры на станции Люберцы.

В первой половине дня интервалы движения диаметральных поездов, следующих из Ипподрома в сторону Зеленограда-Крюково, могут составить до 50 минут. Кроме того, сокращен режим работы последних диаметральных поездов. В частности, из Зеленограда-Крюково и Ипподрома поезда отправятся в 23:22.

На участке от Раменского до станции Электрозаводской в промежутке от 09:00 до 10:00 интервал между поездами в центр будет увеличен до 40 минут.

Также у части поездов изменен набор остановок, некоторые не будут останавливаться на следующих станциях:

  • Удельная;
  • Красково;
  • Ухтомская;
  • Косино;
  • Плющево;
  • Вешняки;

Вместе с тем с начала движения и до 10:30 на станции Люберцы возможно изменение путей отправления поездов в центр, необходимо уточнять информацию на табло.

В Дептрансе рекомендовали пассажирам сверяться с расписанием пригородных и городских поездов на сайтах перевозчиков Казанского и Ленинградского направления, а также планировать поездки заранее.

Ранее стало известно, что график ряда электричек Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД) изменится 21–25 июля. Расписание будет скорректировано из-за капитального ремонта второго главного пути на перегоне Ожерелье – Пурлово. Перевозчик рекомендовал пассажирам заранее изучать новое расписание.

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