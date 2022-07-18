В Великобритании появится летающее такси

Американская корпорация Joby Aviation подала заявку на сертификацию летающего такси. Известно, что автомобиль может подниматься в воздухе по вертикали. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Ответственным за получение сертификата является Федеральное управление гражданской авиации США. В компании уточнили, что документы ведомства могут признать в Лондоне.

Представители корпорации сообщили, что клиенты такси смогут пролететь 241 километр. Парящие в воздухе автомобили, проинформировали в Joby Aviation, не будут вредить окружающей среде.

"Мы невероятно воодушевлены потенциалом совместного использования электрических воздушных транспортных средств", – говорится на официальном сайте корпорации.

Ранее стало известно, что в России выросло число нелегальных таксистов. За прошедшие полгода разрешений на работу по данному направлению стало меньше на 50 000.

Эксперты видят решением проблемы создание нового законопроекта по контролю агрегаторов и таксопарков. Потенциальных водителей перестанут допускать к работе по нескольким факторам, а также сделают обязательным медосмотр перед выходом на смену.