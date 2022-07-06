Агрегаторы такси могут приравнять к организаторам перевозок

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

ГИБДД предлагает на законодательном уровне приравнять агрегаторы такси к организаторам перевозок, заявил начальник Госавтоинспекции РФ Михаил Черников на заседании президиума общественного совета при МВД РФ.

"Агрегаторы сегодня пододвигаем к тому, что они будут организаторами перевозок. Мы законодательно сейчас продвигаем о том, чтобы закрепить эту категорию ответственности", – приводит РИА Новости его слова.

Глава ГАИ отметил отрицательную динамику числа ДТП с участием такси, а удельный вес таких аварий назвал небольшим.

Ранее сообщалось, что Минцифры РФ и МВД ведут работу по заключению соглашения о настройке и адаптации онлайн-базы, которая позволит агрегаторам такси и каршеринга проверить наличие прав у водителей в режиме реального времени.

Речь идет о витринах данных ГИБДД. В пресс-центре МВД уточнили, что разработка соответствующих видов сведений начнется после заключения данного соглашения.

