Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Транспорт

13:26

Агрегаторы такси могут приравнять к организаторам перевозок

транспортавто

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

ГИБДД предлагает на законодательном уровне приравнять агрегаторы такси к организаторам перевозок, заявил начальник Госавтоинспекции РФ Михаил Черников на заседании президиума общественного совета при МВД РФ.

"Агрегаторы сегодня пододвигаем к тому, что они будут организаторами перевозок. Мы законодательно сейчас продвигаем о том, чтобы закрепить эту категорию ответственности", – приводит РИА Новости его слова.

Глава ГАИ отметил отрицательную динамику числа ДТП с участием такси, а удельный вес таких аварий назвал небольшим.

Ранее сообщалось, что Минцифры РФ и МВД ведут работу по заключению соглашения о настройке и адаптации онлайн-базы, которая позволит агрегаторам такси и каршеринга проверить наличие прав у водителей в режиме реального времени.

Речь идет о витринах данных ГИБДД. В пресс-центре МВД уточнили, что разработка соответствующих видов сведений начнется после заключения данного соглашения.

"Московский патруль": смертность на дорогах и электронные права обсудили в ГИБДД

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать