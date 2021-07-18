На участке Бутовской линии метро нет движения из-за проверки поезда

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Из-за проверки поезда на участке Бутовской линии метро нет движения. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса.

"На Бутовской линии (12) нет движения от "Битцевского парка" до "Бульвара Адмирала Ушакова" для проверки одного поезда. В обратном направлении движение осуществляется с увеличенным интервалом", – говорится в сообщении.

Позже в ведомстве сообщили, что движения нет и от "Улицы Старокачаловской" до "Бунинской Аллеи" для проверки инфраструктуры.

Ранее свыше 30 вагонов двух грузовых поездов сошли с рельсов на Забайкальской железной дороге.