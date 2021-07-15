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Происшествия

04:29

Свыше 30 вагонов сошли с рельсов в Забайкалье

происшествия регионы

Фото: ТАСС/Михаил Соколов

Свыше 30 вагонов двух грузовых поездов сошли с рельсов на Забайкальской железной дороге. Об этом информирует сайт перевозчика.

Известно, что инцидент случился на перегоне Нанагры – Урюм. Движение поездов по данному участку было приостановлено.

"Пострадавших и угрозы экологической безопасности нет", – заверили в пресс-службе железной дороги.

Из-за инцидента были отменены поезда № 6221 сообщением Ксеньевская – Зилово и № 6220 сообщением Зилово – Ксеньевская. Перевозка пассажиров осуществляется автомобильным транспортом, пояснили в пресс-службе.

Кроме того, поезда дальнего следования № 2 Москва – Владивосток и № 392 Чита – Благовещенск были задержаны. При этом пассажиров обеспечили водой и дополнительным питанием.

Ранее сообщалось, что три вагона с углем сошли с рельсов на станции Петухово Южно-Уральской железной дороги в Курганской области. Пострадавших в результате инцидента не было. Кроме того, не рассыпалось даже содержимое вагонов.

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