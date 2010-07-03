Между Москвой, Петербургом и Минском может появиться скоростная железная дорога. Участники Шестого форума регионов России и Белоруссии подготовили проект рекомендаций, в котором содержится предложение к правительствам двух государств о создании высокоскоростных железнодорожных магистралей. Об этом сообщает РИА Новости.
Обосновывают это предложение необходимостью связать экономические и культурные центры России и Белоруссии.
Вместе с тем председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе своего выступления на пленарном заседании форума рассказала, что специалисты в настоящее время прорабатывают глобальный проект, связанный с созданием транспортных коридоров. По словам Матвиенко, речь идет в том числе о высокоскоростном железнодорожном транспортном пути.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что во время встречи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко намерен обсудить пути дальнейшего развития интеграции двух стран.
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