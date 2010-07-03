В АТОР рассказали о сбое в системе регистрации в Шереметьеве

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали, что в минувшие выходные система регистрации в Шереметьеве дала сбой.
"16 июня в Шереметьеве произошел сбой при регистрации пассажиров. В течение нескольких часов работники аэропорта были вынуждены вручную оформлять посадочные талоны. В связи с инцидентом сотни человек выстроились в очереди у стоек регистрации", – сообщается на сайте ассоциации.
В пресс-службе авиагавани сбой в системе назвали временными трудностями. Как пояснили представители аэропорта, проблемы возникли у внешних провайдеров.
На данный момент проблема с выпиской посадочных талонов решена. Эксперт в области авиаперевозок рассказал, что в аэропорту в любом случае образуются длинные очереди.
"Связано это с тем, что сотрудники аэропорта не справляются с количеством пассажиров, резко увеличившемся с началом сезона отпусков. Как бы то ни было, я советую всем пассажирам прибывать в аэропорт не позднее чем за три часа до вылета", – заключил эксперт.
Подобная проблема произошла на выходных и в другом московском аэропорту – Внуково. Там погасло онлайн-табло. По словам очевидцев, неполадки сохранялись около двух часов.
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