Специалисты ЦОДД встретятся с жителями девяти округов столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сотрудники ЦОДД проведут встречи с жителями девяти столичных округов 20 июня. Дорожные координаторы ответят на вопросы москвичей. Мероприятия запланированы в 19:00.

"На встречах ЦОДД было задано более 250 вопросов. Уже организовано два новых пешеходных перехода и еще семь появится в ближайшее время, на 14 участках обозначена жилая зона, установлена камера фотовидеофиксации", – рассказали в пресс-службе центра. Представители ЦОДД призвали москвичей посетить мероприятия, чтобы высказать свои пожелания.

Жители центра могут прийти в дом 6, в Переяславском переулке. На севере собрание пройдет в районе Хорошевский, в доме 84, корпус 1 по Хорошевскому шоссе. На улице Гончарова, в доме 15Б пообщаются с представителями ЦОДД жители СВАО. На востоке встреча пройдет на улице Вешняковская в доме 9, корпус 2, строение 2. Жителей Юго-восточного округа приглашают в дом 1 корпус 2 на Саратовской улице. В ЮЗАО встреча запланирована на Университетском проспекте, в доме 3. В Западном округе собрание состоится в поселке Рублево на улице Василия Ботылева, в доме 43. На северо-западе – в доме 2 по улице Расплетина. Жители Зеленгорада соберутся в корпусе 1444.

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