Фото: Москва 24/Юлия Иванко

"Велобайк" опроверг сообщения о сбоях в работе системы. Об этом сообщается в телеграм-канале компании.

В сообщении отмечается, что в ряде каналов в Telegram начали распространяться сведения о сбоях в работе службы проката.

"Данная информация не соответствует действительности. "Велобайк" работает в штатном режиме. Был сбой у единичных пользователей, специалисты уже выехали на место и решают проблему", – пояснили в компании.

Ранее сбой произошел в работе приложения сервиса аренды электросамокатов Urent. В результате неполадок жители Москвы не могли завершить поездку. Позже работа сервиса была восстановлена.

В Urent подчеркнули, что все деньги, которые были списаны у клиентов в период неполадок из-за невозможности завершить поездку, вернутся на счета пользователей. Кроме того, всем, кто столкнулся со сбоями, подарят 200 бонусных рублей в качестве компенсации за доставленные неудобства.