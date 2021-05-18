Работы по отделке станции "Терехово" БКЛ завершили на 85%

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Архитектурная отделка станции "Терехово" строящейся Большой кольцевой линии московского метро завершена на 85%, монтаж основных конструкций – на 93%. Об этом рассказали в пресс-службе столичного Стройкомплекса.

"На сегодняшний день на станции "Терехово" завершается устройство основных конструкций – эти работы выполнены на 93%, также на 85% готова архитектурная отделка будущей станции – в пассажирских зонах приступили к монтажу подсистемы для крепления декоративных панелей, на платформе и в кассовой зоне второго вестибюля началась укладка гранита", – сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что на станции уже смонтированы три из шести эскалаторов, дальше приступят к устройству вентиляции и оборудования тягово-понизительной подстанции.

Заммэра отметил, что "Терехово" и "Кунцевская" включены в состав второго этапа западного участка БКЛ. Особенность этапа заключается в использовании тоннелепроходческих щитов-гигантов диаметром 10 метров, а также в береговом расположении платформ. В настоящее время готовность второй очереди западного участка оценивается в 75%.

Проходка тоннеля до станции "Кунцевская" завершена, выполнено устройство жесткого основания тоннеля, возводят верхнее строение пути, монтируют инженерные системы, рассказал гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов.

Ранее стало известно, что до конца 2021 года не планируется перекрывать радиальные линии для строительства БКЛ. До этого движение приостанавливали из-за проходки тоннелей под радиальными ветками, однако эти работы уже завершены.