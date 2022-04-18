Почти 30 рейсов отменено и задержано в аэропортах Москвы

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Почти 30 рейсов задержали и отменили в столичных аэропортах в ночь на 19 апреля. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписания".

Больше всего корректировок внесено в расписание Внуково. Там отменили 11 рейсов и задержали восемь.

В Домодедово произошли изменения в графике вылета четырех рейсов. Еще один самолет не покинул воздушную гавань.

В Шереметьево отменили два рейса и задержали один.

Ранее Росавиация продлила до 25 апреля режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центра России.

Полеты временно ограничены в аэропорты Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элисту.

Российским авиакомпаниям рекомендовали организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

