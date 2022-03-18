Столичный транспорт работает в штатном режиме на фоне рекордной загрузки "Лужников"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Московский транспорт работает в штатном режиме и справляется с перевозкой посетителей концерта в "Лужниках", сообщил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
"Мы отмечаем рекордное число пассажиров, приехавших на территорию спорткомплекса на метро, МЦК и наземном городском транспорте – это почти 200 тысяч человек", – сказал Ликсутов, отметив, что за последние пять лет стадион не принимал такого количества людей.
Также он подчеркнул, что специалисты контролируют ситуацию. Для пассажиров запустили минимальный интервал движения поездов на МЦК, открыли турникеты в метро для быстрого выхода.
В Москве на территории "Лужников" организован концерт в честь годовщины воссоединения России с Крымом и Севастополем. В нем принял участие Сергей Собянин. Мэр поблагодарил россиян за единство, а участников специальной военной операции в Донбассе – за мужество.
Также на мероприятии выступил Владимир Путин. Президент РФ заявил, что в Крыму будут реализованы все намеченные планы. По его словам, полуостров нужно было вытащить из унизительного состояния, в котором он находился до 2014 года.
В марте 2014 года в Крыму и Севастополе прошел референдум о воссоединении с Россией. За вхождение в состав РФ проголосовали 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя. Крым и Севастополь стали 84-м и 85-м субъектами Российской Федерации.
В "Лужниках" начался концерт в честь Дня воссоединения Крыма с Россией
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