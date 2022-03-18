Станция МЦК Лужники временно работает только на вход

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Станция Московского центрального кольца Лужники временно работает только на вход. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента транспорта Москвы.
Также известно, что с 05:30 18 марта возле стадиона "Лужники" ограничили движение транспорта и работу парковки из-за мероприятия, которое посвящено присоединению Крыма к России. Ограничения будут действовать до окончания концерта.
По данным МВД, в спортивном комплексе находятся более 203 тысяч человек: 95 тысяч – непосредственно на стадионе и 100 тысяч – рядом с ним.
В марте 2014 года в Крыму и Севастополе прошел референдум о воссоединении с Россией. За вхождение в состав РФ проголосовали 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя. Крым и Севастополь стали 84-м и 85-м субъектами Российской Федерации.
В "Лужниках" пройдет концерт по случаю Дня воссоединения Крыма с Россией
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