Станция МЦК Лужники временно работает только на вход

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Станция Московского центрального кольца Лужники временно работает только на вход. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента транспорта Москвы.

Также известно, что с 05:30 18 марта возле стадиона "Лужники" ограничили движение транспорта и работу парковки из-за мероприятия, которое посвящено присоединению Крыма к России. Ограничения будут действовать до окончания концерта.

По данным МВД, в спортивном комплексе находятся более 203 тысяч человек: 95 тысяч – непосредственно на стадионе и 100 тысяч – рядом с ним.

В марте 2014 года в Крыму и Севастополе прошел референдум о воссоединении с Россией. За вхождение в состав РФ проголосовали 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя. Крым и Севастополь стали 84-м и 85-м субъектами Российской Федерации.

