Расписание электричек Белорусского и Савеловского направлений изменится 19–21 марта

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Расписание движения некоторых электропоездов Белорусского и Савеловского направлений МЖД поменяется с 19 по 21 марта. Об этом Агентство "Москва" сообщает со ссылкой на представителей перевозчика.

Временные изменения связаны с переводом станции Лобня на цифровую систему управления.

"Это позволит обеспечить надежность работы устройств железнодорожной автоматики, повысить безопасность движения поездов и увеличить пропускную способность станции", – объяснили в пресс-службе компании "Московские железные дороги".

Планируется, что специалисты проверят работу программного обеспечения, рельсовых цепей, светофоров. Всего на станции 70 рельсовых цепей, 64 стрелочных перевода и 75 сигналов.



До этого железнодорожники проверили работу оборудования на участках Марк – Лобня и Лобня – Шереметьево.

Ранее говорилось, что расписание поездов на МЦД-1 и нескольких направлениях МЖД изменится до конца апреля. Путевые работы будут проводить на участках Лобня – Савеловская и Белорусская – Одинцово.