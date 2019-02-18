Московский транспорт справился с перевозкой людей в районе закрытых станций метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Более 73 тысяч пассажиров утром 18 февраля воспользовались городским транспортом в районе закрытых станций Сокольнической линии метро. Об этом сообщает столичный департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
В ведомстве отметили, что транспорт полностью справился с перевозкой. Часть пассажиров выбрали компенсационные автобусы "КМ", курсирующие от "Комсомольской" до "Бульвара Рокоссовского", а некоторые выбрали регулярные маршруты, чтобы доехать до других веток подземки.
Кроме того, людей принимали станции МЦК Локомотив и Бульвар Рокоссовского. Это помогло избежать нагрузок на станцию метро "Комсомольская".
На 12:00 понедельника наземным транспортом в районе закрытых станций красной ветки воспользовалось 51,2 тысячи пассажиров, остальные добрались на поездах Московского центрального кольца.
Станции "Красносельская", "Сокольники", "Преображенская площадь", "Черкизовская" и "Бульвар Рокоссовского" закрылись 16 февраля. Пассажиры не смогут ими пользоваться до 24 числа включительно. Ограничения связаны со строительством БКЛ.
Пока пассажиров возят автобусы "КМ", которые курсируют каждую минуту. Горожане также могут пользоваться станциями МЦК и регулярными городскими маршрутами до станций "Семеновская" и "Электрозаводская". Только за минувшие выходные все эти виды транспорта перевезли около 300 тысяч человек.
Перерыв в работе станций метрополитен использует для уборки и замены шпал. Кроме того, специалисты обновляют перекрестный съезд на станции "Бульвар Рокоссовского".
Компенсационные автобусы запустили на время закрытия станций красной ветки метро
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