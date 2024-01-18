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18 января, 12:32

Транспорт

Экскурсии по депо московского метро организуют для горожан 24 и 26 января

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Дептранс пригласил жителей и гостей города на экскурсии по депо Московского метрополитена. Первая дневная экскурсия состоится 24 января, ночная – 26 января, сообщается в телеграм-канале ведомства.

Первая в 2024 году экскурсия состоится 24 января в депо "Лихоборы". Благодаря ей участники смогут узнать об устройстве депо и обслуживании транспорта.

26 января для всех желающих организуют поездку на ретропоезде из депо "Измайлово" до станции "Киевская". Посетить ее смогут москвичи старше 12 лет.

"Это станет хорошим дополнением к экскурсионному проекту Московского метрополитена", – приводит ведомство слова заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Ознакомиться с подробной информацией об экскурсиях и приобрести билеты можно на сайте.

С марта 2024 года Московский метрополитен будет организовывать экскурсии для незрячих людей. Гиды расскажут пассажирам об архитектуре и истории каждой станции, а те в свою очередь смогут тактильно изучить их архитектуру.

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