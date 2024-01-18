Поезда на Калининской линии столичного метро следуют в соответствии с графиком

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение на Калининской линии столичного метро проходит в соответствии с графиком. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Утром в четверг, 18 января, на линии были временно увеличены интервалы движения поездов. Это было связано с проверкой состава.

Позже в столичном департаменте уточнили, что движение вводится в график.

До этого интервалы движения поездов временно увеличили на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро. Это произошло из-за человека, попавшего на пути. Впоследствии сбой устранили.