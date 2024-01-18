18 января, 08:50Транспорт
Поезда на Калининской линии столичного метро следуют в соответствии с графиком
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Движение на Калининской линии столичного метро проходит в соответствии с графиком. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
Утром в четверг, 18 января, на линии были временно увеличены интервалы движения поездов. Это было связано с проверкой состава.
Позже в столичном департаменте уточнили, что движение вводится в график.
До этого интервалы движения поездов временно увеличили на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро. Это произошло из-за человека, попавшего на пути. Впоследствии сбой устранили.
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