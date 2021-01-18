Разрешение на деятельность такси в Москве можно будет получить в электронном виде

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Московские такси с 25 января могут оформить разрешение на деятельность в электронном виде. Об этом сообщается в Telegram-канале Дептранса.

"Раньше после подачи заявки необходимо было лично прийти в Сервисный центр и забрать разрешение, теперь его нужно просто распечатать. Постановление об этом подписал мэр Москвы Сергей Собянин", – уточнили в ведомстве.

Согласно новым правилам, заявки доступны для официально зарегистрированных индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Для оформления запроса потребуется личный кабинет на портале mos.ru.

В Дептрансе уточнили, что принятые меры позволят бороться с нелегальными перевозчиками. Кроме того, ведомство сможет самостоятельно прекращать действие разрешений на деятельность такси.

Ранее в комитете Госдумы по транспорту и строительству не поддержали предложение запретить мигрантам работать в такси. Заместитель председателя комитета Александр Старовойтов заявил, что необходимо предварительное исследование рынка.

