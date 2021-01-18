25 авиарейсов задержали и отменили в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Отмены и задержки вылетов самолетов фиксируются в аэропортах Москвы. Об этом передает портал "Яндекс.Расписания".
Известно, что изменения в расписании затронули 25 авиарейсов.
Наибольшее количество корректировок отмечается в аэропорту Домодедово. Там задержали 10 рейсов. Еще три вылета отменили.
В воздушной гавани Шереметьево сообщили о задержке 7 рейсов.
Во Внуково изменили время вылета для 4 самолетов. Еще один лайнер не взлетит вовсе.
Причины корректировок расписания не сообщаются.
В аэропортах города днем 17 января отменили и задержали 42 рейса. В Домодедово задержали 19 вылетов. Еще один рейс был отменен.
Свыше 40 авиарейсов задержали и отменили в Москве