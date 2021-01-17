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Москва 24

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Транспорт

16:16

Свыше 40 рейсов задержали и отменили в столичных аэропортах

транспорт

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В аэропортах города днем 17 января отменили и задержали 42 рейса. Об этом сообщает портал "Яндекс.Расписания".

Во Внуково отменили 4 вылета. Еще 8 самолетов вылетят в другое время.

В Шереметьево известно о задержке 9 рейсов, а один отменился. В Домодедово задержали 19 и отменили один вылет.

Согласно данным синоптиков, 17 января столбики термометров покажут до минус 20 градусов. Существенных осадков в столичном регионе не прогнозировалось.

Помимо того, желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за гололедицы. Действие предупреждения будет длиться до 9:00 18 января.

Ранее говорилось, что в Москве за 16 января выпало до 9 миллиметров осадков. На станциях в Тушино и МГУ зафиксировали по 7 миллиметров осадков.

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