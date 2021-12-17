Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

На МЦД-1 и Белорусском направлении МЖД задерживаются поезда в сторону Лобни и Одинцова, сообщается в телеграм-канале Дептранса. Изменения в графике произошли из-за остановки состава по техническим причинам.

Вспомогательный локомотив, прибывший на место, убрал остановившийся поезд. Путь для других составов освободили.

На время ввода в график интервалы движения увеличатся, а часть поездов отменят.

"Пожалуйста, следите за объявлениями", – говорится в сообщении департамента.

Ранее сообщалось, что с 12 декабря на участке МЦД-1 от станции Белорусская до Савеловской запустили реверсивное движение поездов: составы пойдут по одному пути по очереди в обе стороны. Это необходимо для проведения работ по расширению участка перед запуском МЦД-4 в 2023 году.

