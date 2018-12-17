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17 декабря, 23:45

Стала известна дата старта продаж билетов на поезда в Крым

транспорт

17 декабря, 23:45

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Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Билеты на поезда в Крым начнут продавать в декабре 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе федерального государственного унитарного предприятия "Крымская железная дорога" (КЖД).

"Дата старта продажи железнодорожных билетов – 9 декабря 2019 года", – сообщил представитель КЖД, передает РИА Новости.

В конце ноября стало известно, что проект 18-километровой железной дороги к мосту через Керченский пролив пересмотрят для сохранения уникальной античной усадьбы времен Боспорского царства, который обнаружили археологи.

Усадебный комплекс из 40 помещений и десяти дворов, который, по оценкам экспертов, относится к концу V − началу III века до н. э. Как считают ученые, усадьбой могла владеть аристократическая семья или представитель царской династии Боспора.

В настоящий момент строительство железнодорожной части моста продолжается. Специалисты уже завершили сооружение всех опор. Идет укладка рельсов, также монтируются специальные шумозащитные экраны.

Движение поездов по мосту должны запустить в конце 2019 года. Грузовые составы смогут развивать скорость до 80 километров в час, пассажирские – до 120. Поезда будут следовать из Крыма по 17 направлениям.

транспорт

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