Цифровую копию столичных улиц создадут в 2022 году – ЦОДД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На улицы Москвы вышли восемь специальных автомобилей ЦОДД, которые до конца первого полугодия 2022 года создадут цифровую копию столицы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Цифровой двойник – это цифровая модель города, на его базе можно будет анализировать реальную ситуацию на дорогах, реакцию на возможные изменения и внешние воздействия. <...> Планируется, что работы по оцифровке всей территории Москвы будут выполнены в первом полугодии 2022 года", – отметили в пресс-службе.

Уточняется, что автомобили оснащены камерами кругового обзора, комплексами LIDAR, повышающими точность определения положения объектов в пространстве, а также компьютерами для проведения фоторасчетов.

Система будет учитывать все: дорожные знаки, светофоры, разметку, тротуары, остановки и другие объекты. Как отмечают в ЦОДД, это позволит экспериментировать с различными управленческими решениями на цифровой модели, отслеживать возможные эффекты, после чего реализовывать их уже в самом городе.

Ранее ЦОДД запустил в Москве новый тип фотовидеофиксации. Специальные камеры с панорамным обзором 360 градусов на крыше патрульных машин следят за ситуацией в потоке, а также фиксируют скорость впереди идущего автомобиля. В тестовом режиме новая технология пока будет работать на Киевском шоссе.

