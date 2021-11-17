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Транспорт

06:01

Автоэксперт назвал беспроигрышный способ определить реальный пробег машины

транспорт авто

Фото: depositphotos/Tadeas

Назван беспроигрышный способ определить реальный пробег поддержанной машины. О нем рассказали в статье на портале "Автовзгляд".

Как сообщается в материале, для выявления реального пробега автомобиля покупателю стоит обратиться в сервисный центр. В процессе диагностики мастер подключится к блокам, в которых содержатся необходимые данные.

"Если электронный блок управления записывает выработку двигателя в моточасах, то разделив на них пробег по одометру, можно выяснить среднюю скорость автомобиля. И если она будет приближенная к пешеходной, то вас обманывают", – поясняется в статье.

Автор также советует просмотреть, на каком пробеге случались те или иные ошибки.

"Сравнив показания компьютера и одометра, будет несложно выявить обман", – подчеркивается в статье.

Скрученный пробег также можно определить по состоянию машины. Особое внимание стоит обратить на износ руля, боковин кресел, стеклоподъемников, ремней безопасности в местах крепления, рычага коробки передач и накладок на педали. Пробег также могут выдать затертые подлокотники и подстаканники с въевшимися пятнами.

У машины с большим пробегом часто возникают проблемы с провисанием дверей, подчеркивает автор материала. Также о скрученном пробеге могут сигнализировать лобовое стекло с потертостями и царапинами, помутневшие фары и матовая решетка радиатора.

Ранее автоэксперт Михаил Горбачев перечислил правила вождения в темное время суток. В частности, специалист посоветовал не забывать переключать дальний свет на ближний за 150 метров до встречной машины.

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