Автоэксперт назвал беспроигрышный способ определить реальный пробег машины

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Назван беспроигрышный способ определить реальный пробег поддержанной машины. О нем рассказали в статье на портале "Автовзгляд".
Как сообщается в материале, для выявления реального пробега автомобиля покупателю стоит обратиться в сервисный центр. В процессе диагностики мастер подключится к блокам, в которых содержатся необходимые данные.
"Если электронный блок управления записывает выработку двигателя в моточасах, то разделив на них пробег по одометру, можно выяснить среднюю скорость автомобиля. И если она будет приближенная к пешеходной, то вас обманывают", – поясняется в статье.
Автор также советует просмотреть, на каком пробеге случались те или иные ошибки.
"Сравнив показания компьютера и одометра, будет несложно выявить обман", – подчеркивается в статье.
Скрученный пробег также можно определить по состоянию машины. Особое внимание стоит обратить на износ руля, боковин кресел, стеклоподъемников, ремней безопасности в местах крепления, рычага коробки передач и накладок на педали. Пробег также могут выдать затертые подлокотники и подстаканники с въевшимися пятнами.
У машины с большим пробегом часто возникают проблемы с провисанием дверей, подчеркивает автор материала. Также о скрученном пробеге могут сигнализировать лобовое стекло с потертостями и царапинами, помутневшие фары и матовая решетка радиатора.
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