Суда речного электротранспорта временно не будут останавливаться на причале Симоновский

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Суда третьего маршрута регулярного речного электротранспорта "Новоспасский – ЗИЛ" временно не будут останавливаться на причале Симоновский. Об этом предупредили в Дептрансе Москвы.

Это связано с работами по очистке дна для обеспечения безопасности судоходства.

Изменения в маршруте будут действовать с 20 по 26 октября. Для проезда к ТРЦ "Ривьера" пассажиров призвали пользоваться причалом ЗИЛ или автобусом № 766.

Третий регулярный маршрут речного электротранспорта протяженностью 5,4 километра заработал летом 2025 года. Он связал четыре района города – Замоскворечье, Даниловский, Таганский и Южнопортовый, в которых появились шесть остановок. Всего в районе речного маршрута проживают более 55 тысяч человек.

