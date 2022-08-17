Питьевую воду начнут раздавать еще на пяти станциях метро из-за жары

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

С 17:00 еще на пяти станциях столичного метро начнут раздавать питьевую воду в связи с жаркой погодой, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В ведомстве подчеркнули, что список станций увеличили по результатам мониторинга температуры. Раздачу воды организуют на станциях "Белорусская" Замоскворецкой линии, "Беговая", "Динамо", "Баррикадная" и "Улица 1905 года".

Ранее из-за высоких температур пассажирам вновь начали раздавать питьевую воду на восьми станциях столичного метрополитена:

"Технопарк";

"Выхино";

"Студенческая";

"Кутузовская";

"Фили";

"Багратионовская";

"Филевский парк";

"Пионерская".

Кроме того, "Аэроэкспресс" бесплатно раздает бутилированную питьевую воду пассажирам экспресс-автобусов, которые курсируют между станцией метро "Ховрино" и аэропортом Шереметьево, а также между станцией метро "Домодедовская" и аэропортом Домодедово. Также получить воду смогут пассажиры на автостанции "Орехово".

В среду, 17 августа, в Москве действует оранжевый уровень погодной опасности в связи с жаркой погодой. По прогнозам синоптиков, воздух в столице прогреется до 30–32 градусов. Предупреждение действует до 18:00. В Москве и области также до 20:00 объявлен желтый уровень пожарной опасности.

Ранее главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что смена климатических сезонов – от лета к осени – окажется плавной и комфортной. Первые дни сентября будут "по-августовски" теплыми.

Он добавил, что август по среднемесячной температуре превысил климатическую норму на 2,6 градуса. Температура воздуха в сентябре, в свою очередь, окажется как минимум на 1–2 градуса выше нормы.

